Giresun'daki sel felaketi fındığı da vurdu

Bazı üreticilerin bahçeden toplayıp, kurutmak üzere harmana serdiği fındık, sel sularıyla birlikte gitti. Yine bazı üreticilerin bahçesinde toplamaya hazırlandığı fındığı da sel suları aldı. Bazı fındık bahçelerinde heyelan olurken, bazı bahçeler ise taşan derelerin getirdiği kaya, taş, ağaç parçaları ve çamur ile doldu.

'HARMANDAKİ 1 TON FINDIĞIM SEL SULARIYLA GİTTİ'

Yağlıdere ilçesine bağlı Kanlıca Mahallesi'nde yaşayan fındık üreticisi Ali Çelik, "Fındığımızın bir kısmını toplamıştık. Yolun kenarına harman yapmıştık. Köprünün üzerine su geldi, harmandaki fındığımızın hemen hemen 1 tonu gitti. Geri kalan mahsul de çamur oldu. Yıkayıp, temizlemeye çalışıyoruz. Çok mağdur olduk. 1 ton fındığımız gitti sel sularıyla" diye konuştu.

'TOPLAMAYA HAZIRLANDIĞIMIZ FINDIĞI SEL GÖRÜNTÜ'

Fındık üreticisi Gülperi Orhan da selden fındık bahçesinin zarar gördüğünü söyleyerek, "Bizim fındık bahçemizde toplamaya hazırlandığımız fındık vardı. Bahçede toplanacak yerlerdeki fındık selle beraber aktı gitti. Tam ne kadar fındık gitti, bilmiyorum. Harmanda olan fındık nedeniyle zarar görmüş kişiler varmış. Duyduğumuza göre harmandaki fındığı selle birlikte akıp giden çiftçiler olmuş. Sel suları fındığı alıp götürmüş. Belki de denize gitti daha da bulamayız" dedi.

ZARAR TESPİTİ İÇİN ANKARA'DAN HEYET GELECEK

Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, 3 ilçede fındık üreticilerinden selin verdiği zararla ilgili ihbar aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sel bölgesindeki çiftçilerimizin de tabi ki zararı oldu. Şu an bir rakam vermemiz mümkün değil ancak bize gelen ihbarlarda genellikle dere yataklarına yakın harmandaki fındıkta zarar olduğu belirtiliyor. Su taşkınında fındığı giden çiftçilerimiz var. Yine bahçede toplanmayan arazideki fındıkta sele kapılıp giden olmuş. Ama boyutu ne kadardır nedir yapılacak tespitlerle belirlenecek. Yarın Ankara'dan Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden heyet gelecek. Bu heyet ilçelerimizde fındık bahçelerinde inceleme yapacağız zarar tespitinde bulunacağız. Bakacağız, durum nedir. Şu anda bunu tam tespit etmek mümkün değil yerinde gidip bakmamız lazım. İncelemelerimizi yapacağız."

Abdullah Şahin, fındık bahçelerinde heyelan meydana gelen bölgelerin de olduğunu belirterek, "Dere yataklarında derenin getirdiği taş, kaya ne varsa bahçeye dolduğu arazinin kullanılamayacak hale geldiği şeklinde ihbarlar da alıyoruz. Yine depoda bulunan ancak sel sularıyla akıp giden fındık da olduğu yönünde bilgiler geliyor" dedi.