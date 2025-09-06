×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Giresun'da yaptırdığı mezar dikkat çekti! Vasiyetini de hazırladı: Benim mezarım örnek olsun istedim

Güncelleme Tarihi:

#Giresun#Mezar#Mezar Taşı
Giresunda yaptırdığı mezar dikkat çekti Vasiyetini de hazırladı: Benim mezarım örnek olsun istedim
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2025 11:15

Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Tuncel Pekdemir, ölmeden önce yaptırdığı mezarıyla hem doğaya hem de tarım arazilerine dikkat çekti. Pekdemir, mermer mezarların yıllarca kaybolmadığını ve tarım alanlarını daralttığını belirterek, örnek olması için ahşaptan bir mezar yaptırdı.

Haberin Devamı

Ahşap kaide üzerine "Mezarım mermer, demir, beton değil, ağaçtan olsun. Sevenlerim unutunca toprak da unutsun" yazdıran Pekdemir, mezarın zamanla çürüyerek toprağa karışmasını istedi.

Giresunda yaptırdığı mezar dikkat çekti Vasiyetini de hazırladı: Benim mezarım örnek olsun istedim

Pekdemir, "Herkes çevreden gördüğünü yapıyor, mermer mezar yapıyor ama bunlar tarım arazilerini tüketiyor. Benim vasiyetim, doğaya ve tarım alanlarına saygılı bir örnek olması. Mezarım 3-5 sene içinde çürüyüp kaybolacak. Üzerinde ağaçlar, meyveler büyüsün, fındık bahçeleri açılsın. Mermer mezar uzun ömürlü ama kimse uğramıyor, tarım arazileri yok oluyor. Benim mezarım örnek olsun istedim" dedi.
Giresunda yaptırdığı mezar dikkat çekti Vasiyetini de hazırladı: Benim mezarım örnek olsun istedim

Çocuklarına vasiyet de bıraktığını anlatan Pekdemir, "Çocuklarıma söylediğim gibi mezarımın bir tarafına "Sonsuz olan Allah'tır, her canlı mutlaka ölümü tadacaktır. Ölüm Bana dünyadan gelen en güzel haber. Ölüm güzel olmasa ölür müydü peygamber?" diye yazdırdım ama henüz mezarıma koydurmadım" diye konuştu.
Giresunda yaptırdığı mezar dikkat çekti Vasiyetini de hazırladı: Benim mezarım örnek olsun istedim

Haberle ilgili daha fazlası:
#Giresun#Mezar#Mezar Taşı

BAKMADAN GEÇME!