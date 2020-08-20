Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, bugün sabah saat 09.00 sıralarında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Kadir Halat (48) yönetimindeki Fiat Fiorino marka 54 FK 885 plakalı araç, Görele ilçesinden Eynesil ilçesi istikametine seyir halinde iken 19. km.'ye geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan refüje çarpması neticesi araç takla atarak su kanalına düştü. Kaza neticesinde araç içerisinde bulunan sürücü Kadir Halat, eşi Filiz Halat, kızları İlayda ve Nisa Nur Halat ile oğlu Halil Eymen Halat yaralandı.

Polis memuru Kadir Halat kaldırıldığı Görele Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yaralı eşi ve çocuklarının Görele Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürerken, aracının kazada kopan ön aksı dikkat çekti.

Halat ailesinin aslen Rizeli olduğu ve tatil için memleketlerine gittiği öğrenildi.