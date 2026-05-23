×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Giresun#Trafik Kazası#Sağlık Ekipleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2026 10:27

Giresun'da tırın iki otomobile çarptığı trafik kazasında 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu Giresun Limanı mevkisinde Musa U. (59) idaresindeki 55 K 4065 plakalı tır, Ali Y'nin (43) kullandığı 34 PMS 61 ve Ferhat Y. (45) yönetimindeki 34 PNK 09 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Giresunda tır iki otomobile çarptı: 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü Ali Y. ile beraberindeki Melek Y. (40), Hamza Y. (7), Hasan Y. (7) ve Sadem Yağmur Y'nin (15) hayatını kaybettiğini belirledi.

Giresunda tır iki otomobile çarptı: 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Yaralılar Ferhat Y. (45), Fatma Y, Sümeyye Y. (9), Eymen Y. (16), Rana Meltem Y. (20) ile tır sürücüsü Musa U. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Haberin Devamı

Öte yandan kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gözden KaçmasınAntalyada feci kaza Çöp kamyonuyla çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybettiAntalya'da feci kaza! Çöp kamyonuyla çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Giresun#Trafik Kazası#Sağlık Ekipleri

BAKMADAN GEÇME!