Giresun'da şiddetli yağışlar: 1 ev yıkıldı, 4 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

Haberin Devamı

Saat 21.20'den itibaren il merkezinin iç kesimleri, Tirebolu, Espiye ve Doğankent ilçelerinde aşırı yağışlar neticesinde sel ve heyelan olayları meydana geldi. Söz konusu bölgeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 50'ye yakın mahsur kalma, sel, heyelan ve toprak kayması ihbarı gelirken, Tirebolu ilçesi Köseler köyünde 1 konutun çöktüğü ihbarı üzerine ekipler olay yerine intikal ederken, çöken evin içinde kimsenin olmadığı tespit edildi. Aynı köyde 4 evde sel ve heyelanlardan zarar görerek tedbir amaçlı boşaltıldı. Yaşanan afette can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Tirebolu-Doğankent yolu 6 Şehitler köprüsü civarında heyelandan dolayı Giresun-Gümüşhane karayolu ulaşıma kapanırken, gece boyu süren çalışmalar sonrasında yol tek şeritten ulaşıma açıldı. Bölgeye Samsun ve Ordu'dan gelen AFAD ekiplerinin yanı sıra AKUT ve gönüllüler dahil olmak üzere 50'nin üzerinde arama kurtarma ekibi sevk edilirken, mahsur kalan vatandaşlar bulundukları noktalardan tahliye edilerek kurtarıldı. Heyelan olan yolların onarımı sürerken, yağışların bugün gün boyunca da etkili olacağı belirtilirken, vatandaşların sel ve heyelan riski olan bölgelerden uzak durmaları ve yetkililerin uyarılarını takip etmeleri istendi.

Haberin Devamı

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, gece boyunca sel bölgesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.