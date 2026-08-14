Giresun'da selin ardından kaybolan 2 kişi aranıyor

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Giresun’da şiddetli yağışlar dün özellikle Espiye, Yağlıdere ve Keşap ilçeleri ile merkeze bağlı Duroğlu beldesinde etkili oldu. Bölgede dereler taşarken, su seviyesi tehlikeli boyutlara ulaştı, yerleşim yerlerinde su baskınları yaşandı.

Yağışların sabaha karşı durmasının ardından sular çekilirken, bölgede hasar tespit çalışmaları başlarken, Keşap ilçesinin Karabulduk beldesinde 2 kişi için kayıp başvurusu yapıldı.

AFAD, AKUT ve İHH Kurtarma ekipleri iş makineleri eşliğinde Karabulduk beldesi Karadere köyü mevkiinde arama çalışması başlattı.

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SULAR ÇEKİLDİ, ÇAMUR KALDI; 2 KAYIP ARANIYOR

Giresun’da Espiye, Yağlıdere ve Keşap ilçeleri ile merkeze bağlı Duroğlu beldesinde sel ve taşkınlara neden olan yağmurun durmasının ardından ekipler, çamur birikintilerinin oluştuğu yol ve caddelerde iş makineleriyle temizlik çalışması başlatıldı. Ekipler hasar tespitine yönelik çalışma yürütürken, Keşap ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan 1'i çocuk 2 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada etkili yağışlar nedeniyle il genelinde 162 ihbar alındığı, bölgeye AFAD Başkanlığı’ndan su üstü arama ve dalgıç ekiplerinin görevlendirilmesinin talep edildiği belirtildi. Giresun ve çevre illerdeki çeşitli kurumlardan görevlendirilen 783 personel ve 332 araçla çalışmaların sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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“Arama ve kurtarma ekiplerimiz tarafından 10 ihbara müdahale edilmiştir. Tirebolu ilçesinde 1, Espiye ilçesinde 1 olmak üzere toplam 2 köyde enerji kesintisi bulunmaktadır. Keşap-Karabulduk il yolunda meydana gelen sel tahribatı nedeniyle yol açma çalışmaları devam etmektedir. Trafik akışı sağlanmış olup çalışmaların güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla ulaşım kontrollü olarak verilmektedir.”

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