×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Giresun'da selin ardından kaybolan 2 kişi aranıyor

Güncelleme Tarihi:

#Giresun Sel#Keşap İlçesi#Karabulduk Beldesi
Giresunda selin ardından kaybolan 2 kişi aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2026 09:48

Giresun'da etkili olan şiddetli yağış ve sellerin ardından sular çekilmeye başlarken, Keşap ilçesinin Karabulduk beldesinde kayıp başvurusu yapılan 2 kişiyi bulmak için arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Giresun’da şiddetli yağışlar dün özellikle Espiye, Yağlıdere ve Keşap ilçeleri ile merkeze bağlı Duroğlu beldesinde etkili oldu. Bölgede dereler taşarken, su seviyesi tehlikeli boyutlara ulaştı, yerleşim yerlerinde su baskınları yaşandı.

Giresunda selin ardından kaybolan 2 kişi aranıyor

Yağışların sabaha karşı durmasının ardından sular çekilirken, bölgede hasar tespit çalışmaları başlarken, Keşap ilçesinin Karabulduk beldesinde 2 kişi için kayıp başvurusu yapıldı.

Giresunda selin ardından kaybolan 2 kişi aranıyor

AFAD, AKUT ve İHH Kurtarma ekipleri iş makineleri eşliğinde Karabulduk beldesi Karadere köyü mevkiinde arama çalışması başlattı.

Haberin Devamı

Giresunda selin ardından kaybolan 2 kişi aranıyor

SULAR ÇEKİLDİ, ÇAMUR KALDI; 2 KAYIP ARANIYOR

Giresun’da Espiye, Yağlıdere ve Keşap ilçeleri ile merkeze bağlı Duroğlu beldesinde sel ve taşkınlara neden olan yağmurun durmasının ardından ekipler, çamur birikintilerinin oluştuğu yol ve caddelerde iş makineleriyle temizlik çalışması başlatıldı. Ekipler hasar tespitine yönelik çalışma yürütürken, Keşap ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan 1'i çocuk 2 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor.

Giresunda selin ardından kaybolan 2 kişi aranıyor

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada etkili yağışlar nedeniyle il genelinde 162 ihbar alındığı, bölgeye AFAD Başkanlığı’ndan su üstü arama ve dalgıç ekiplerinin görevlendirilmesinin talep edildiği belirtildi. Giresun ve çevre illerdeki çeşitli kurumlardan görevlendirilen 783 personel ve 332 araçla çalışmaların sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Giresunda selin ardından kaybolan 2 kişi aranıyor

Haberin Devamı

“Arama ve kurtarma ekiplerimiz tarafından 10 ihbara müdahale edilmiştir. Tirebolu ilçesinde 1, Espiye ilçesinde 1 olmak üzere toplam 2 köyde enerji kesintisi bulunmaktadır. Keşap-Karabulduk il yolunda meydana gelen sel tahribatı nedeniyle yol açma çalışmaları devam etmektedir. Trafik akışı sağlanmış olup çalışmaların güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla ulaşım kontrollü olarak verilmektedir.”

Gözden KaçmasınHava 5 derece birden değişecek Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli rüzgar ve yağış geliyor | İstanbul dahil birçok ilde alarm: Rüzgarın hızı 80 kmyi bulacakHava 5 derece birden değişecek! Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli rüzgar ve yağış geliyor | İstanbul dahil birçok ilde alarm: Rüzgarın hızı 80 km'yi bulacakHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınBodrumda Akvaryum Koyu dönüşü mahsur kalan 5 genç kurtarıldıBodrum'da Akvaryum Koyu dönüşü mahsur kalan 5 genç kurtarıldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Giresun Sel#Keşap İlçesi#Karabulduk Beldesi

BAKMADAN GEÇME!