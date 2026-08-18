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Giresun'da selde kaybolan Muhammed'in cansız bedeni bulundu; dayısı aranıyor

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#Giresun Sel Felaketi#Muhammed Abdullah Hakkıoğlu#Mehmet Akkaya
Giresunda selde kaybolan Muhammedin cansız bedeni bulundu; dayısı aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 12:52

Giresun'un Keşap ilçesinde 13 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde araçlarının suya kapılması sonucu kaybolan 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni, arama çalışmalarının 5'inci gününde balçığa gömülü halde bulundu. Hurdaya dönen aracın yaklaşık 200 metre yakınında cansız bedenine ulaşılan gencin ardından, akıntıya kapılan lise öğretmeni dayısı Mehmet Akkaya'yı (45) arama çalışmaları ise yaklaşık 200 kişilik ekiple sürüyor.

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Kentte 13 Ağustos'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye yaklaşık 100 kilogram düşen yağış Keşap, Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde sel ve su baskınlarına neden oldu. Bazı derelerin taşması sonucu birçok iş yerinde su baskınları yaşandı; ev, iş yeri ve araçlar zarar gördü.

Giresunda selde kaybolan Muhammedin cansız bedeni bulundu; dayısı aranıyor

Keşap ilçesi Karabulduk beldesinde yolda ilerlerken sele kapılan araçtaki Ahmet Yılmaz (50) kendi imkanıyla kurtuldu, yanındaki Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, AKUT ve İHH arama-kurtarma ekipleri, iş makinelerinin de kullanıldığı arama çalışmalarını başlattı. Aramalarda, suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi'nde bulundu. Ancak hurda yığınına dönen araçta, dayı ve yeğene dair bir ize ulaşılamadı.

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Giresunda selde kaybolan Muhammedin cansız bedeni bulundu; dayısı aranıyor

YEĞENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Dayı- yeğeni arama çalışmaları 5’inci günün de sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. 34 araç, 6 dron, 3 sonar cihazı ve 6 botla, AFAD ve AFAD gönüllüleri; Polis Arama Kurtarma (PAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, İHH Arama Kurtarma, AKUT, ATAK, itfaiye, su altı arama kurtarma, İl Özel İdaresi ve belediye olmak üzere yaklaşık 200 kişilik ekibin yer aldığı çalışmalarda bu sabah Muhammed Abdullah Hakkıoğlu’nun, hurdaya dönen aracın bulunduğu noktadan yaklaşık 200 metre uzaklıkta balçık içinde cansız bedeni bulundu. Hakkıoğlu’nun cenazesi sudan çıkarılarak otopsi için hastane morguna götürüldü.

Hakkıoğlu’nun dayısı Mehmet Akkaya’ya dair ize ulaşmaya çalışıyor.

Giresunda selde kaybolan Muhammedin cansız bedeni bulundu; dayısı aranıyor

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#Giresun Sel Felaketi#Muhammed Abdullah Hakkıoğlu#Mehmet Akkaya

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