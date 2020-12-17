Giresun’da selde kaybolan 2 otomobil, dört ay sonra bulundu...

Giresun'da, 22 Ağustos günü etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Dereli ilçesinde dereler taştı, cadde ve sokaklar sularla doldu, park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi. Selde 5'i asker 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu. Kayıp 4 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.



Dereli ilçesinde sele kapılarak sürüklenen 2 otomobil, Aksu Deresi'nde fark edildi. Jandarma ekiplerinin kontrolünde İl Özel İdaresi’ne ait iş makineleri ile kazılarak çıkarılan otomobillerin enkazının motor ve şasi numaraları üzerinden yapılan kontrollerde sahipleri belirlendi. Otomobillerin Nazife İnan adına kayıtlı 34 UV 7426 ile Barış Aslan adına kayıtlı 55 ACP 139 plakalı otomobiller olduğu belirlendi. Dere yatağında çıkarılan hurdaya dönen otomobiller, Dereli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.