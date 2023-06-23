Giresun'da sel ve su baskını: Mahsur kalanlar tahliye edildi

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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir kaç gündür etkili olan şiddetli yağışlar Giresun'un Duroğlu beldesinde sel, heyelan ve su baskınlarına yol açtı. Belde merkezinden geçen Çengel Deresi'nin taşması sonucu dağlardan gelen çakıl, moloz ve ağaç parçaları belde merkezinde büyük maddi hasara yol açtı. Çok sayıda araç çamur yığınları altında kalırken, teresubat belde merkezinde hasara neden oldu. Ev ve iş yerlerini su basarken, ekipler kepçe yardımı ile evlerinde mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu. AFAD ve Kızılay ekipleri vatandaşları kurtarmak için yoğun çaba sarfetti.

Yollarda da çok sayıda heyelan yaşanırken, beldeye bağlı bir çok köy yolu heyelan nedeniyle kapandı. Bir çok tarım arazisi ve fındık bahçesi sel suları nedeniyle zarar gördü.

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