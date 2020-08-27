Giresun'da sel felaketini anlatan en inanılmaz fotoğraf!

Giresun'un Espiye ilçesi Soğukpınar beldesinde objektiflere yansıyan camisi selde yıkılmış ve tek başına dere kenarında kalmış minare ilginç bir görüntü oluşturuyor.



Giresun'da geçtiğimiz hafta sonu etkili yağışlar sonrası sel felaketi yaşanırken, selden en fazla hasarı Dereli, Yağlıdere, Doğankent, Güce ve Espiye ilçeleri gördü. Sel bölgesinden objektiflere bir çok acı kare yansırken, belki de seli en iyi anlatan kare Espiye İlçesi Soğukpınar beldesinde objektiflere yansıdı. Dere kenarına yapılan bir caminin selden yıkıldığı ve geriye sadece minaresinin kaldığı gözlendi.





