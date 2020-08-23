Giresun’da sel can aldı: 1 ölü, 1 kayıp

Giresun’da hiç durmadan yağan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Gemiler Çekeği Mahallesi Afacan Sokak’taki 2 binanın istinat duvarı çöktü, 1 araç toprak altında kaldı. Akşam ise Yağlıdere Deresi’nin taşması sonucu yollar göle döndü. Çanakçı ilçesi Karabörk- Kuşköy arası mevkisindeki köy yolu yamaçtan kopan toprak nedeniyle kapandı.

BALIKLAR CADDELERDE

Dereli’de araçlar sel sularına kapılarak sürüklenirken, Aksu Deresi’nin taşması sonucu Giresun-Dereli-Sivas yolu ulaşıma kapandı. Deredeki balıklar caddelerde sürüklendi. Espiye ilçesi Gelevera Deresi kenarındaki evler de tahliye edildi. Giresun Valisi Enver Ünlü gece yarısı yaptığı açıklamada “Bir vatandaşımız kayıp. Taşkın sebebiyle Espiye’de bir vefatımız var. Bir de üzerine duvar devrilen yaşlı teyzemiz yaralı” dedi. Giresun Valiliği tarafından kriz merkezi oluşturulurken, kayıp kişinin bulunması için çalışmalar başlatıldı. Selin vurduğu bölgelere AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, bölge illerden de takviye istendi.

MAHSUR KALDILAR

Şiddetli yağış Rize ve Ordu’da da hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve dükkân sular altında kaldı. Balsu Mahallesi’nde Mustafa İnce, sel sularının yıktığı duvarın altında kaldı. Kurtarılan İnce hastaneye kaldırıldı. Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde de mahsur kalan 9 kişiyi jandarma kurtardı.