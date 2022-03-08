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Giresun’da sahte içki operasyonu

#Operasyon#Sahte İçki#Giresun
Giresun’da sahte içki operasyonu

Giresun’un Bulancak ilçesinde Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 2 farklı ikametinde sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme yakalanan Gürcistan uyruklu Z.B. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Edinilen bilgilere göre, Giresun Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği sahte ve kaçak alkollü içki ile mücadele kapsamında Bulancak ilçe merkezinde ikamet eden Gürcistan uyruklu Z.B’nin 2 farklı ikametinde, 50 litre el yapımı sahte alkollü içki, 35 litre etil alkol, 20 adet boş şişe, 4 adet huni ve çok sayıda sahte alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan Z.B. çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Operasyon#Sahte İçki#Giresun

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