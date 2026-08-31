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Giresun'da sağanak ve heyelan 2,2 milyon liralık hasara yol açtı: Çınarcık Deresi'nin taşma anı kamerada

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#Giresun Sel Felaketi#Çınarcık Deresi Taştı#Yağışlar Hasar Yaptı
Giresunda sağanak ve heyelan 2,2 milyon liralık hasara yol açtı: Çınarcık Deresinin taşma anı kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 17:15

Giresun’un yüksek kesimli ilçelerinde etkili olan ve metrekareye yaklaşık 200 kilogram yağışın düştüğü sağanak sonrası meydana gelen sel, taşkın ve heyelanlarda; 12 konut, 4 iş yeri ve 1 araçta toplam 2 milyon 261 bin 700 liralık hasar tespit edildi. Yağlıdere-Espiye kara yolu ile 10 köy yolunun kapandığı, 10 kişinin AFAD tarafından tahliye edildiği afette, Yağlıdere'deki Çınarcık Deresi'nin taşma anı kameraya yansıdı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Giresun’un yüksek kesimlerinde kuvvetli yağış etkili oldu. Dün gece boyu süren etkili sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Yağlıdere ve Espiye ilçelerinde taşkınlar ile bazı köy yollarında toprak kaymaları meydana geldi.

Giresunda sağanak ve heyelan 2,2 milyon liralık hasara yol açtı: Çınarcık Deresinin taşma anı kamerada

İlçe merkezinde menfez tıkanması sonucu cadde ve yollar göle dönerken, elektrik ve telefon hatları hasar gördü. Sağanak nedeniyle debisi yükselen bazı dereler taşarken, ev ile iş yerlerini su bastı. Güvenlik gerekçesiyle Yağlıdere-Espiye kara yolu ulaşıma kapatılırken, Espiye’de 8, Dereli’de ise 2 olmak üzere toplam 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolları açmak ve selin etkilediği ilçelerde selin izlerini silmek için iş makineleri destekli çalışma başlattı. Yoğun yağışlarda kent genelinde mahsur kalan 10 kişi, AFAD ekiplerince güvenli alanlara alındı.

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Giresunda sağanak ve heyelan 2,2 milyon liralık hasara yol açtı: Çınarcık Deresinin taşma anı kamerada

Yağlıdere ilçesindeki Çınarcık Deresi’nin taşma anı kameraya yansıdı. Görüntülerde, çamurlu akan suyun metrelerce yüksekten döküldüğü anlar yer aldı.

Giresunda sağanak ve heyelan 2,2 milyon liralık hasara yol açtı: Çınarcık Deresinin taşma anı kamerada

HASAR TESPİTLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan yüksek kesimli ilçelerde metrekareye yaklaşık 200 kilogram yağış düştüğü tespit edilirken, kent genelinde yapılan hasar tespit çalışmalarında; 12 konut, 4 iş yeri ve 1 araçta toplam 2 milyon 261 bin 700 liralık zarar tespit edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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#Giresun Sel Felaketi#Çınarcık Deresi Taştı#Yağışlar Hasar Yaptı

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