Giresun'da otomobil dereye uçtu! 4 kişi çevredekiler tarafından kurtarıldı

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Kaza, önceki gün Dereli-Giresun kara yolunda meydana geldi. Mehmet Çakır idaresindeki 28 BKT 400 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kaydı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 20 metreden dereye yuvarlandı. Derede ters dönen araçtaki sürücü ile Eşref A., Mehmet ve eşi Gülzade K. yaralandı. Araçta mahsur kalanlar, dereye atlayan vatandaşlar tarafından iş makinesinin de kullanıldığı çalışmayla kurtarıldı. Yaralılar, ihbarla çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Diğer yandan kurtarma anları, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde; derede ters dönen otomobilin ön kısmına bağlanan halatın, iş makinesiyle havaya kaldırıp, araç altında sıkışanların vatandaşlar tarafından kurtarıldığı anlar yer aldı.