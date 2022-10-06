Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Giresun'da korkunç olay! Yeğenini defalarca bıçaklayarak öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Giresun#Eynesil#Cinayet
Giresunda korkunç olay Yeğenini defalarca bıçaklayarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 13:05

Giresun’un Eynesil ilçesinde Mustafa Dede (52), tartıştığı yeğeni Mehmet Kemal Dede’yi (54) bıçakladı. Hastanede tedaviye alınan Dede, kurtarılamazken, dayısı ise jandarmaya teslim oldu.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam ilçeye bağlı Aralık Köyü Yalı Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında araç parkı nedeniyle husumet bulunan Mustafa Dede ile yeğeni Mehmet Kemal Dede, yolda karşılaşınca tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Mustafa Dede, üzerindeki bıçakla yeğeni Mehmet Kemal Dede’ye defalarca sapladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı Dede’yi ilk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan Dede, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yolda kalbi duran Mehmet Kemal Dede, Espiye Devlet Hastanesi’nde müdahale edilirken kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan Mustafa Dede ise İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek teslim oldu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Giresun#Eynesil#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

#Marguerite Koller
Şampiyon önce masayı devirdi sonra açık açık Hile var dedi Teknoloji satrancı öldürecek mi

Şampiyon önce 'masayı devirdi' sonra açık açık 'Hile var' dedi! Teknoloji satrancı öldürecek mi?

#Satranç
DADILAR DA İSYANDA | Çocuğum niye beni değil seni istiyor

DADILAR DA İSYANDA | 'Çocuğum niye beni değil seni istiyor'

#Bakıcı

BAKMADAN GEÇME!

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

#Marguerite Koller
Şampiyon önce masayı devirdi sonra açık açık Hile var dedi Teknoloji satrancı öldürecek mi

Şampiyon önce 'masayı devirdi' sonra açık açık 'Hile var' dedi! Teknoloji satrancı öldürecek mi?

#Satranç
DADILAR DA İSYANDA | Çocuğum niye beni değil seni istiyor

DADILAR DA İSYANDA | 'Çocuğum niye beni değil seni istiyor'

#Bakıcı