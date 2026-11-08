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Giresun'da kardeş kavgası ölümle bitti: 63 yaşındaki ağabey gözaltında

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#Giresun Kardeş Kavgası#Aile Faciası#Cinayet Olayı
Giresunda kardeş kavgası ölümle bitti: 63 yaşındaki ağabey gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 14:24

Piraziz'de sabah saatlerinde yükselen silah sesleri aile faciasını ortaya çıkardı. Ağabeyi A.Ş. tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 54 yaşındaki O.Ş.'nin ölümü üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Cinayet şüphelisi ağabey olay yerinde yakalandı.

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Olay, Piraziz ilçesine bağlı Esentepe köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ş. (63) ile kardeşi O.Ş. (54) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ş.'nin silahla kardeşine ateş ettiği öne sürüldü.

HAYATA VEDA ETTİ

Silah sesleri üzerine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde O.Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından şüpheli A.Ş. güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınırken cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Giresun Kardeş Kavgası#Aile Faciası#Cinayet Olayı

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