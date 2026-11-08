Giresun'da kardeş kavgası ölümle bitti: 63 yaşındaki ağabey gözaltında

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Olay, Piraziz ilçesine bağlı Esentepe köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ş. (63) ile kardeşi O.Ş. (54) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ş.'nin silahla kardeşine ateş ettiği öne sürüldü.

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HAYATA VEDA ETTİ

Silah sesleri üzerine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde O.Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından şüpheli A.Ş. güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınırken cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.