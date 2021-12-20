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Giresun'da kadın cinayeti: Hülya'yı sevgilisinin oğlu öldürmüş

#Hülya Alaca#Kadın Cinayeti#Giresun
Giresunda kadın cinayeti: Hülyayı sevgilisinin oğlu öldürmüş

Giresun'un Görele ilçesinde tartıştığı Hülya Alaca'yı (35) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yiğit Tüysüz (30) tutuklandı. İfadesinde, “Annemi ve kardeşimi kurtarmak için yaptım” diyen Tüysüz’ün babasının Hülya Alaca ile birlikte yaşadığı ve bir çocuğu olduğu öğrenildi.

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Olay, 18 Aralık’ta ilçeye bağlı Hendekbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşanma aşamasında olan Hülya Alaca, dini nikahla birlikte yaşadığı Kemal Tüysüz’ün eşinin evine gitti. Alaca ile Kemal Tüysüz’ün eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal Tüysüz’ün oğlu Yiğit Tüysüz, ruhsatsız tabancayla Hülya Alaca’ya ateş etti. Göğsünden vurulan Hülya Alaca, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 2 çocuk annesi Hülya Alaca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TESLİM OLDU

Olay sonrası evden uzaklaşan Yiğit Tüysüz, polis merkezine giderek suç aleti silahla teslim oldu. Gözaltına alınan Yiğit Tüysüz, emniyette tamamlanan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Tüysüz’ün ifadesinde, “Annemi ve kardeşimi kurtarmak için yaptım” dediği öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

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Hülya Alaca’nın cenazesi de tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Seferli köyünde toprağa verildi. Hülya Alaca’nın, Kemal Tüysüz’den 1 kız çocuğu dünyaya getirdiği öğrenildi.

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#Hülya Alaca#Kadın Cinayeti#Giresun

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