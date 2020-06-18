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GİRESUN (AA)
Haber Giriş: 18.06.2020 - 12:21,Son Güncelleme:

Giresun'da iş yerinin havalandırma boşluğunda sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

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Giresun'da iş yerinin havalandırma boşluğunda sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
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Giresun'un Görele ilçesindeki bir iş yerinin havalandırma boşluğunda sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçe merkezindeki bir matbaa sahibi Mustafa Hebip, havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini fark etti. Hebip, burada mahsur kalan kedinin kurtarılması için durumu Görele Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri, iş yerinin tuvalet kısmındaki duvarı delerek kedi yavrusunu sıkıştığı yerden kurtardı.

Görele Belediyesinde görevli veteriner hekim Ali Yaşar Meriç'in muayene ettiği kedinin herhangi bir yarasının olmadığı tespit edildi.

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