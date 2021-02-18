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Gündem
GİRESUN, (DHA)
Haber Giriş: 18.02.2021 - 13:04 | Son Güncelleme:

Giresun’da iğrenç iddia! Sokak ortasındaki görüntüler şoke etmişti

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Giresun’da iğrenç iddia! Sokak ortasındaki görüntüler şoke etmişti
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Giresun'da iki kişi yere yatırdıkları İ.A.’yı sokak ortasında darp etti. Olay sonrası dayak yiyen İ.A.’nın, kendisini darp eden A.I. adlı kadını 3 yıl önce dövdüğü, şikayetçi olunca da şikâyetini geri çekmesi için zorla alıkoyduğu, araçta tehdit ederek, burnunu kırıp, cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

Olay, 10 Şubat’ta Çıtlakkale Mahallesi’nde meydana geldi. Batlama Deresi kenarındaki kaldırımda, biri kadın 2 kişi, yere yatırdıkları erkeğe odundan sopalarla vurdu. Olay anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Görüntülerde; biri kadın, 2 kişinin, yerde yatan erkeğe sopayla vurduğu, yayalar ile yoldan geçen sürücülerin olan biteni izlediği görüldü, dayak yiyen kişinin ise bağırdığı duyuldu.

'DAHA ÖNCE TACİZ VE DARP ETTİ' İDDİASI

Olayla ilgili yapılan incelemelerde; kaldırımda sopayla dövülen kişinin İ.A., sopalı kişilerin de A.I. eşi O.I. ile 2 yakın akrabası olduğu tespit edildi. Birçok suçtan kaydı bulunduğu saptanan İ.A.’nın, 3 yıl önce darbettiği A.I. adlı kadını, şikâyetini geri çekmesi için zorla alıkoyduğu araçta tehdit ederek, burnunu kırıp, cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü. Şikâyeti üzerine koruma kararı aldıran kadının, son yaşanan olaydan 8 gün önce yolu İ.A. tarafından kesilerek, kendisini ölümle tehdit ettiği, çevredekilerin araya girmesiyle uzaklaştırıldığı belirtildi.

Yere yatırıp böyle dövdüler Görenler şok oldu
Yere yatırıp böyle dövdüler! Görenler şok oldu

4 TUTUKLAMAYA İTİRAZ

Sopalı saldırı olayında, İ.A.’nın cep telefonunun yağmalandığı yönünde şikâyet üzerine gözaltına alınan A.I. ve eşi O.I.’nın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı. Aile, avukatları aracılığıyla yakınlarının tahliyesi için tutukluluk kararına itirazda bulundu, tehditlerine devam eden İ.A.'nın cezalandırılmasını istedi.

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