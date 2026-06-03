Giresun’da heyelan riski

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GİRESUN’da 18-29 Mayıs tarihleri arasında etkili olan sağanakların ardından meydana gelen heyelanlar bölgede tedirginliğe yol açtı. GİRESUN Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar ve yol kapanmalarının meydana geldiği, çok sayıda evin de risk altında kaldığı ifade edildi. AFAD ekiplerinin saha incelemeleri sonucunda Bulancak ilçesinde ciddi risk bulgularına rastladığı kaydedildi.

33 EV TAHLİYE EDİLDİ

Bulancak ilçesi Bayındır köyünde yaklaşık 50 bin metrekarelik alanı etkileyen dairesel kayma tipi heyelan nedeniyle 16 evin, Kovanlık beldesi Merkez Mahallesi’nde meydana gelen heyelan nedeniyle 11 evin, Soğuksu Mahallesi’nde ise 6 evin tedbir amacıyla boşaltıldığı belirtildi. Yetkililer, heyelan riskine karşı vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla toplamda 33 evin tahliye edildiğini açıkladı. Mahalleliler, ekiplerin koordinasyonuyla güvenli alanlara yönlendirilirken, tahliye edilen kişilerin çoğunun yakınlarının yanına yerleştirildiği öğrenildi.