×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Giresun'da genç öğretmenin kahreden ölümü

Güncelleme Tarihi:

#Giresun#Öğretmen#Okul
Giresunda genç öğretmenin kahreden ölümü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 14:06

Giresun'un Espiye ilçesinde otuz iki yaşındaki lise öğretmeni Ertuğrul Yel, yurtta pansiyon nöbeti sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

İlçede Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Ertuğrul Yel, dün akşam okula ait yurtta pansiyon nöbeti görevi esnasında rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yel, çağrılan ambulansla Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yel, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

2 yıllık evli olan Ertuğrul Yel'in cenazesi, Giresun merkez Sel Değirmeni Cami’sinde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği kaydedildi. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Giresun#Öğretmen#Okul

BAKMADAN GEÇME!