Giresun'da feci ölüm! İş makinesi ezdi...
GİRESUN’un Alucra ilçesinde iş makinesi ile çarpışan otomobilin sürücüsü Aydın Dadın (51) yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde Alucra ilçesi Tepeköy köyü yolunda meydana geldi. Giresun Özel İdaresi’ne ait K B. (32) yönetimindeki greyder, karşı yönden gelen Aydın Dadın yönetimindeki 06 ROV 50 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada greyderin ön sol tekerinin üzerine çıktığı otomobilin sürücüsü Aydın Dadın yaşamını yitirdi. Aydın Dadın’ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. İş makinesi operatörü K.B. ise gözaltına alındı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle