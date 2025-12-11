×
Giresun'da feci kaza: Mezar yeri bakmaya giden dayı ile yeğeni hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Giresun#Bulancak#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2025 15:16

Giresun’un Bulancak ilçesinde dereye uçan otomobilin sürücüsü Emin Yılmaz (39) ile dayısı Raif Şimşek (61), hayatını kaybetti. Şimşek’in yeğeni ile birlikte dün hayatını kaybeden annesi Ayşe Şimşek'in defnedileceği Kuzköy'e mezar yeri bakmaya gittikleri öğrenildi. Emin Yılmaz'ın kazadan saatler önce sosyal medya hesabından babasının da 28 yıl önce bugün hayatını kaybettiğini gösteren paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

Kaza, sabah saatlerinde Kovanlık-Aydındere yolunda meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Emin Yılmaz’ın kontrolünden çıkan 28 ES 850 plakalı otomobil, Pazarsuyu Deresi’ne uçtu. Debisi yüksek olan derede araçtan savrulup, akıntıya kapılan sürücü Yılmaz gözden kaybolurken, yanındaki dayısı Raif Şimşek ise otomobilde sıkıştı.

CANSIZ BEDENİ 2 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarama çalışması için dereye inen dalgıç ekipleri tarafından Emin Yılmaz'ın kaza yerine 2 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde araçta sıkışan Şimşek'in de hayatını kaybettiği belirlendi.

Emin Yılmaz ve Raif Şimşek'in cenazeleri, Bulancak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Öte yandan, Raif Şimşek'in yeğeni Emin Yılmaz ile birlikte dün hayatını kaybeden annesi Ayşe Şimşek'in defnedileceği Kuzköy'e mezar yeri bakmaya giderken kaza yaptıkları belirtildi.

28 YIL ÖNCE BABASI DA AYNI GÜN HAYATINI KAYBETTİ

Yılmaz'ın kazadan saatler önce sosyal medya hesabından babasının da 28 yıl önce bugün hayatını kaybettiğini gösteren paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı. Yılmaz, babasına ait fotoğrafı “Nur içinde yat babam 11.12.1997-11.12.2025” notuyla paylaştığı görüldü.

