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Gündem
Hakan KABAHASANOĞLU/ GİRESUN, (DHA)-
Haber Giriş: 10.08.2021 - 11:56 | Son Güncelleme:

Giresun'da feci kaza! Acı haber geldi

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Giresun'da feci kaza! Acı haber geldi

Giresun'da virajda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanan otomobildeki Emine Öztürk (58) hayatını kaybetti, sürücü Dursun Ali Öztürk ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, merkeze bağlı Hamidiye köyünde meydana geldi. Dursun Ali Öztürk'ün kullandığı 28 AD 296 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak, ağaca çarpıp, şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan Emine Öztürk, hayatını kaybederken, sürücü Dursun Ali Öztürk ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Giresunda feci kaza Acı haber geldi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emine Öztürk’ün cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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