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Giresun'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı

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#Giresun#Tirebolu#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 16:19

Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

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Kaza, saat 14.00 sıralarında Tirebolu ilçesine bağlı Kuskunlu Köyü Örenkaya Camii mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Tirebolu ilçesi istikametinden Doğankent ilçesi istikametine seyir halindeyken kaza yaptı. 

ARACIN İÇİNDE SIKIŞTILAR

Araç içinde sıkışan 4 kişiyi kurtarmak için olay yerine 112 ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobildeki 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Yaralanan kişinin Görele Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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#Giresun#Tirebolu#Trafik Kazası

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