Giresun Eynesil'de fabrikada yangın

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İlçenin yüksek kesimli Derebaşı Mahallesi’nde kurulu balık işleme fabrikasında, saat 13.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla sardığı fabrikadan yükselen dumanlar bölgenin birçok noktasından görüldü. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin, yangına müdahalesi sürüyor.

YANGIN KONTOL ALTINA ALINDI

Giresun’un Eynesil ilçesinde balık fabrikasında çıkan yangında çalışanlar tahliye edilirken, alevler de itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmasını sürdürdüğü fabrikada çıkan yangında yaralı olmadığı öğrenildi. Hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için bölgede çalışma başlatıldı. Öte yandan yangının fabrikada oluşturdu hasar da havadan görüntülendi.