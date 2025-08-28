×
Giresun'da düğün gününde vurulan damada acı veda! Tutuklanan yengenin ifadesi ortaya çıktı

#Giresun#Düğün#Cinayet
Ağustos 28, 2025 16:01

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düğün sonrası yapılan kutlama sırasında tabancayla havaya ateş açılması sırasında göğsünden vurulan damat Ali Karaca (24), toprağa verildi. Olayla ilgili tutuklanan Fatma Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı. Fatma Karaca'nın ifadesinde, "Eşimin tabancasını alarak kutlama amaçlı ateş ettim. Böyle olsun istemezdim. Bir anda Ali'yi kanlar içinde görünce bayıldım. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi. 

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Turpçu köyünde meydana geldi. İlçe merkezinde yapılan düğünle Beyzanur Beyazıt ile Ali Karaca evlendi. Düğün sonrası gelin ve damat evlerine uğurlanırken, bu sırada aile fertleri silahla havaya ateş edip kutlama yaptı. Silahla rastgele ateş açılırken, göğsüne kurşun isabet eden damat Ali Karaca yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ali Karaca, ambulansla kaldırıldığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Giresunda düğün gününde vurulan damada acı veda Tutuklanan yengenin ifadesi ortaya çıktı

Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, damadın amcası Halil (50) ile eşi Fatma Karaca (47), silahla rastgele ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Ekiplerin aramalarında 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Karaca çifti, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede 'Adam öldürme' ve '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından tutuklandı.

Giresunda düğün gününde vurulan damada acı veda Tutuklanan yengenin ifadesi ortaya çıktı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Damat Ali Karaca için Turpçu köyünde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye katılanlar, damat ve gelinin ailelerine taziye dileklerinde bulundu. Ali Karaca, köyde kılınan namazın ardından dualarla aile mezarlığına defnedildi.

Olayla ilgili eşiyle birlikte tutuklanan Fatma Karaca'nın ifadesinde, "Eşimin tabancasını alarak kutlama amaçlı ateş ettim. Böyle olsun istemezdim. Bir anda Ali'yi kanlar içinde görünce bayıldım. Çok üzgünüm. Keşke silahı elime almasaydım" dediği öğrenildi. 

