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Giresun'da doktora yumruklu saldırıda 1 tutuklama

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#Giresun#Doktor#Polis
Giresunda doktora yumruklu saldırıda 1 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 15:48

Giresun'da Dr. Mehmet Karadayı'ya yumrukla saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını 2 şüpheliden H.K., tutuklandı.

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Olay, önceki gün Teyyaredüzü Mahallesi'ndeki Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede tedavi gören bir hasta, görevli Uzm. Dr. Mehmet Karadayı'nın katıldığı ameliyat sonrası üroloji servisine kaldırıldı.

Serviste hastasını muayene eden Karadayı, iddiaya göre; kendileri ile ilgilenmediğini ve kontrol sırasından odadan dışarı çıkarılmak istendiklerini öne süren aynı hastanın yakınlarının yumruklu saldırısına uğradı.

Hastanenin güvenlik görevlileri, olaya müdahale etti. Başına aldığı darbeyle yaralanan Karadayı, aynı hastanede tedavi edildi. Doktor, tedavisinin ardından taburcu edilirken, A.İ. ile H.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.K. tutuklanırken, diğeri adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. (DHA)

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#Giresun#Doktor#Polis

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