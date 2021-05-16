MENÃœ EKSTRA
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerGündem HaberleriGiresun'da baltalÄ± dehÅŸet: 2 ölü, 3 yaralÄ±
GeriGÃ¼ndem Giresun'da baltalÄ± dehÅŸet: 2 ölü, 3 yaralÄ±
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Gündem
Mustafa KIRLAK-Hakan KABAHASANOÄžLU/ BULANCAK (Giresun) (DHA)
Haber GiriÅŸ: 16.05.2021 - 16:30 | Son GÃ¼ncelleme:

Giresun'da baltalÄ± dehÅŸet: 2 ölü, 3 yaralÄ±

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Giresun'da baltalÄ± dehÅŸet: 2 ölü, 3 yaralÄ±

Giresun'un Bulancak ilÃ§esinden kan donduran bir haber geldi. Turgut Alkan (36), annesi ÅžÃ¼kriye Alkanâ€™Ä± boÄŸazÄ±nÄ± baltayla keserek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼, kardeÅŸi ve 2 polisi de yaraladÄ±. Turgut Alkan, bu sÄ±rada yaralÄ± polis memurlarÄ±ndan birisinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu vurularak hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Olay, saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda ilÃ§eye baÄŸlÄ± GÃ¼zelyalÄ± Mahallesiâ€™nde meydana geldi. Åžizofreni hastasÄ± olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len Turgut Alkan, henÃ¼z bilinemeyen bir nedenden dolayÄ± annesi ÅžÃ¼kriye Alkanâ€™Ä± baltayla boÄŸazÄ±nÄ± keserek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. SaldÄ±rgan ardÄ±ndan kardeÅŸi Hasan Alkanâ€™Ä± da baltayla vÃ¼cudunun Ã§eÅŸitli yerlerinden yaraladÄ±.

Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da saÄŸlÄ±k ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polislere de saldÄ±ran Turgut Alkan, 2 polis memurunu yaraladÄ±. Polislerin ikna Ã§abalarÄ±na raÄŸmen sakinleÅŸmeyen Turgut Alkan, yaralÄ± polis memurlarÄ±ndan birinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti. YaralÄ±lar Bulancak Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Â

Giresunda baltalÄ± dehÅŸet: 2 Ã¶lÃ¼, 3 yaralÄ±

BabasÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼p 3Ã¼ Jandarma 9 kiÅŸiyi yaralamÄ±ÅŸtÄ± Ä°ÅŸte Kocaelindeki dehÅŸetin nedeni...
BabasÄ±nÄ± öldürüp 3'ü Jandarma 9 kiÅŸiyi yaralamÄ±ÅŸtÄ±! Ä°ÅŸte Kocaeli'ndeki dehÅŸetin nedeni...

Â 

Kripto Para PiyasalarÄ± iÃ§in Bigpara

Kripto Para PiyasalarÄ± iÃ§in Bigpara

False
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi