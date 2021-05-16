Olay, saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda ilÃ§eye baÄŸlÄ± GÃ¼zelyalÄ± Mahallesiâ€™nde meydana geldi. Åžizofreni hastasÄ± olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len Turgut Alkan, henÃ¼z bilinemeyen bir nedenden dolayÄ± annesi ÅžÃ¼kriye Alkanâ€™Ä± baltayla boÄŸazÄ±nÄ± keserek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. SaldÄ±rgan ardÄ±ndan kardeÅŸi Hasan Alkanâ€™Ä± da baltayla vÃ¼cudunun Ã§eÅŸitli yerlerinden yaraladÄ±.

Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da saÄŸlÄ±k ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polislere de saldÄ±ran Turgut Alkan, 2 polis memurunu yaraladÄ±. Polislerin ikna Ã§abalarÄ±na raÄŸmen sakinleÅŸmeyen Turgut Alkan, yaralÄ± polis memurlarÄ±ndan birinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti. YaralÄ±lar Bulancak Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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