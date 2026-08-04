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Giresun'da çürüyen asma köprüde tehlikeli geçiş: Her an dereye düşme korkusu yaşıyorlar

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#Pazarsuyu Deresi#Yeşilhisar Köyü#Giresun Asma Köprü
Giresunda çürüyen asma köprüde tehlikeli geçiş: Her an dereye düşme korkusu yaşıyorlar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 09:28

Giresun'un Bulancak ilçesinde, Kovanlık grup yolu ile Yeşilhisar köyünü birbirine bağlayan Pazarsuyu Deresi üzerindeki tahta asma köprü sel sularının ayaklarını boşaltması ve tahtalarının çürümesi nedeniyle tehlike saçıyor. Köy sakinleri bölgeye güvenli geçiş sağlayacak sağlam bir yaya köprüsü yapılmasını talep ediyor.

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Özellikle sağanak yağışların ardından debisi yükselen Pazarsuyu Deresi üzerindeki köprü, bölge halkının günlük ulaşımında en kısa güzergah olma özelliğini koruyor. Ancak yıllardır yenilenmeyen ahşap köprünün çürüyen tahtaları ve sel nedeniyle zarar gören ayakları nedeniyle her geçiş büyük risk taşıyor.

Giresunda çürüyen asma köprüde tehlikeli geçiş: Her an dereye düşme korkusu yaşıyorlar

Yeşilhisar köyü sakinlerinden Mecit Baş, köprünün her geçen gün daha da tehlikeli hale geldiğini belirterek "Afetten sonra bir ay geçti ama herhangi bir çalışma yapılmadı. Yukarıda beton köprü var ancak oraya ulaşmak için yaklaşık 1,5 kilometrelik bahçe ve orman yolunu kullanmak gerekiyor. Engelli çocuğumu sırtımda taşıyarak bu yolu yürümem çok zor. Buradan geçmek zorunda kalıyoruz. Ancak köprünün ayaklarının altını sel suları boşalttı. Bir sel daha gelirse köprü tamamen sürüklenebilir ve ulaşım tamamen kesilir. Biz sadece güvenli bir yaya köprüsü istiyoruz. Demirden sağlam bir köprü yapılsın. Hastamız rahat geçsin, sağlık ekipleri rahat ulaşsın. Tek isteğimiz güvenli bir ulaşım" dedi.

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Giresunda çürüyen asma köprüde tehlikeli geçiş: Her an dereye düşme korkusu yaşıyorlar

Bölge sakinlerinden İbrahim Baş da köprünün artık kullanılmasının büyük risk oluşturduğunu belirterek "Burası çok sıkıntılı bir yer. Geçişimiz yok. Yukarıdaki köprüden buraya orman ve bahçe yollarını kullanarak gelmek özellikle çocuklar için neredeyse imkansız. Ahşapların büyük bölümü çürüdü. Kendi imkanlarımızla bazı onarımlar yaptık ama bu yeterli değil. Biz otoban istemiyoruz. Sadece karşıya güvenli şekilde geçebileceğimiz sağlam bir yaya köprüsü yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Giresunda çürüyen asma köprüde tehlikeli geçiş: Her an dereye düşme korkusu yaşıyorlar

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#Pazarsuyu Deresi#Yeşilhisar Köyü#Giresun Asma Köprü

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