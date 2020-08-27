Giresun’da çöken menfez için daha önce uyaran Ahmet Amca: Belliydi

İlgili birimlere şubat ayında dilekçe vermiş Ahmet Karadeniz. Yıllar içinde edindiği tecrübelerle yılın bu zamanında seller geldiğini bildiği için de en son 4 Ağustos’ta arayıp tekrar uyarmış. Ancak Ahmet Karadeniz’in öngördüğü felaket bu öngörüsünden 20 gün sonra maalesef gerçek oldu. Selde mahsur kalanlara yardıma giden bir iş makinası sele dayanamayan menfez patlayınca çöken yoldan sel sularına düştü. 2 jandarma şehit oldu, 3’ü ise halen aranıyor. Ahmet Karadeniz ile çöken menfezin hemen yanı başındaki fındık bahçesinde buluştuk. Selin vurduğu bahçesini temizliyordu. Çöken menfezi ve yaptığı uyarıları tane tane anlattı:

‘HAFRİYAT ALDILAR’

“Bu menfez ve yol 1977-1978 senesinde yapıldı. Ben o zaman bu yolun yapımında çalışıyordum. Daha doğrusu burada çalışan işçileri, personeli taşıyordum. Menfezin üstü dereden alınan çakıllarla dolduruldu. Zaten bakıldığında da bellidir. Köprünün ön tarafına her birisi 1.5-2 ton ağırlığında tahkimat taşları getirildi. Menfeze isnat olsun, su sürmesin diye. Sonra bir zaman çakılcılar bu tahkimat taşlarını aldı, kaybettiler. Nereye götürdüler bilmiyorum.

Ben şubat ayında bir dilekçe verdim Karayolları’na. ‘Köprünün (menfezin) önünden devamlı çakıl alıyorlar, köprü tehlikeye düşüyor, haberiniz olsun’ dedim. Çünkü çakıl alınmasıyla şimdi göçmesi arasında bir ilişki var. Çünkü 1988 ve 1990’da da sel gelmişti. O zaman bu menfez tavana 50 santim kalana kadar su doldu. Ama bir zarar olmadı. Ama şimdi ön taraftan alınınca, altı boşalınca o demirler dayanamadı, o taraf olduğu gibi çöktü.

‘DİNLETEMEDİM’

Bu felaketin geleceği belliydi. Herkese anlattım, dinletemedim. Her zaman sel bu zamanlar gelir. Fındık zamanı... Benim bahçemi kaç kere vurdu. O nedenle biliyorum. Kışın gece gündüz yağsa sel olmaz. Ama bu mevsimde, fındık üzeri illaki sel vurur. O yüzden en son 4 Ağustos’ta dilekçemi verdiğim yetkilileri aradım. ‘Siz sadece beton duvar yapmışsınız, başka bir şey yapmamışsınız’ dedim. Oradaki yetkili, ‘Geleyim de yüz yüze görüşelim’ dedi. Kimse de gelmedi. Zaten sel oldu.”

6 AY ÖNCE DİLEKÇE, 20 GÜN ÖNCE UYARI

Ahmet Karadeniz’in Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne çöken menfeze dair verdiği 24 Şubat tarihli dilekçesinde “Menfezin önünden, Harşit kenarından alınan çakıl, kum menfezi tehlikeli duruma düşürüyor. Gün geçtikçe o noktadan derinlemesine 30 veya 40 metre heyelan oluşturuyor. Bir sel felaketinde su menfeze girmeden (menfez üzerindeki) dolguyu bozar. Bir sel felaketinin yaşanabileceğinin dikkate alınmasını saygılarımla arz ederim” ifadeleri yer alıyor. Bu dilekçeye verilen resmi cevapta ise “İlgili dilekçeniz incelenmiş olup, talebiniz ödenekler, öncelikler ve imkânlar nispetinde değerlendirilecektir” deniliyor. Ahmet Karadeniz ile Musa Kesler