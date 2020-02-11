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GİRESUN (İHA)
Haber Giriş: 11.02.2020 - 15:57,Son Güncelleme:/

Giresun'da çatıdan düşen karlar park halindeki 2 araca hasar verdi

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Giresun'da çatıdan düşen karlar park halindeki 2 araca hasar verdi

Giresun’un Görele ilçesinde hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrasında bir binanın çatısında biriken kar kütlesi park halinde bulunan araçların üzerine düştü.

Olay, Görele ilçesinde bağlı Hendekbaşı Mahallesinde meydana geldi. Bir binanın altında park halinde bulunan iki aracın üzerine çatıda biriken kar kütlesi düştü yaşanan olayda iki araçta maddi hasar meydana geldi.
Kar düşmesi sonrası aracı pert olan Coşkun Kargün, “Aracı yeni çekmiştik tam o sırada yukarıdan kar kütlesi düştü aracımız pert oldu” dedi.
Olayın ardından belediye ve emniyet yetkilileri araçların bina altlarına çekilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

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