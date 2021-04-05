MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGiresun'da can pazarı! 4 işçi akıntıya kapıldı... Acı haber geldi
GeriGündem Giresun'da can pazarı! 4 işçi akıntıya kapıldı... Acı haber geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 05.04.2021 - 16:21 | Son Güncelleme:

Giresun'da can pazarı! 4 işçi akıntıya kapıldı... Acı haber geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Giresun'da can pazarı! 4 işçi akıntıya kapıldı... Acı haber geldi

Giresun'da aşırı su biriken hidroelektrik santralinden (HES) su tahliyesi sırasında debisi yükselen Aksu deresi yatağında duvar çalışması yapan 4 işçi akıntıya kapıldı. 3 işçi kendi imkanıyla kurtulurken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Duroğlu beldesinde meydana geldi. Aşırı su biriken hidroelektrik santralinin kapağı su tahliyesi için açıldı. Bu sırada Aksu Deresi'nde duvar inşaatında çalışan işçiler, debisi aniden yükselen derede akıntıya kapıldı. İşçilerden 3’ü kendi imkanları ile kurtulurken, 1 işçi kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla işçinin cansız bedenine ulaştı. Kurtulan 3 işçiden yaralanan biri, Giresun Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi