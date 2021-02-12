MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGiresun'da acı olay! Baba ve iki oğlu 24 gün içinde koronavirüsten öldü
GeriGündem Giresun'da acı olay! Baba ve iki oğlu 24 gün içinde koronavirüsten öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 12.02.2021 - 14:43 | Son Güncelleme:

Giresun'da acı olay! Baba ve iki oğlu 24 gün içinde koronavirüsten öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Giresun'da acı olay! Baba ve iki oğlu 24 gün içinde koronavirüsten öldü
Abone Olgoogle-news

Giresun'un Görele ilçesinde baba ve iki oğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 24 gün içerisinde hayatını kaybetti.

İlçede elektronik alet teknik servis işiyle uğraşan İhsan Mimir (49), Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 19 Ocak'ta, babası fotoğrafçılık yapan Metin Mimir (75) ise aynı hastalıktan 9 Şubat'ta vefat etti. Metin Mimir'in birlikte fotoğrafçılık yaptığı diğer oğlu İlhan Mimir (47) ise koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede, babasının ölümünden iki gün sonra hayatını kaybetti.

İlhan Mimir için bugün Görele Hasanağa Merkez Camisi'nde cuma namazından sonra cenaze töreni düzenlendi.

Mimir'in cenazesi, babası ve kardeşinin defnedildiği Çavuşlu beldesindeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle