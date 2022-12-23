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Giresun’da 700 yıllık el yazması Tevrat ele geçirildi

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#Giresun#Tevrat#El Yazması
Giresun’da 700 yıllık el yazması Tevrat ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 01:19

Giresun’da 700 yıllık olduğu ileri sürülen el yazması Tevrat’ı satmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Bulancak ilçesine gelen İ.M.P.'nin el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalıştığı yönünde yapılan ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından yakalanan şüphelinin üzerinde yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat bulundu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında, 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet' suçundan işlem başlatıldı. El konulan Tevrat ise Giresun Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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#Giresun#Tevrat#El Yazması

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