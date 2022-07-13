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Giresun'da 14 kişi mantardan zehirlendi, durumu kritik olanlar var! Valilik uyardı

#Giresun#Çamoluk#Mantar
Giresunda 14 kişi mantardan zehirlendi, durumu kritik olanlar var Valilik uyardı

Giresun'un Çamoluk ilçesinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan 14 kişi hastanede tedaviye alındı. Bazı hastaların durumlarının kritik olduğu belirtildi.

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Karadikmen köyünde dün toplandıkları mantarı yiyen 14 kişi, şiddetli karın ağrısı, mide bulantısı, ateş ve ishal gibi rahatsızlıklar yaşadı. Zehirlenme şüphesiyle Alucra Devlet Hastanesi'ne başvuran 14 kişi, ilk müdahale sonrası Giresun ile Trabzon'daki hastanelere sevk edildi. Bazı hastaların durumlarının kritik olduğu belirtildi.

Giresun Valiliği'nden de yapılan yazılı açıklamada, "Çamoluk ilçemizde yedikleri mantardan zehirlenen 14 vatandaşımız hastaneye kaldırılmış ve tedavileri devam etmektedir. Doğada yetişen mantarlar hususunda tüm vatandaşlarımızın son derece dikkatli olmalarını ve bilmedikleri mantarları kesinlikle tüketilmemelerini önemle hatırlatırız" denildi. 

 

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#Giresun#Çamoluk#Mantar

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