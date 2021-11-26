Giresun'a bağlanmak için referandum yapmışlardı! İl Genel Meclisi köylerin talebini reddetti

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Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş ve Günyüzü köyü sakinleri, köylerinin Giresun'un Doğankent ilçesine bağlanması talebiyle Gümüşhane Valiliğine başvuruda bulundu. Gümüşhane Valiliği İl İdare Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerde iki köyde 4 Eylül 2021 tarihinde halk oylamasına gidilmesi kararı alındı. Kararın ardından referandumda iki köy yüzde 77 "Evet" oyu vererek Gümüşhane’den ayrılıp Giresun’a bağlanma kararı aldı. Referandumun ardından ilgili kanun ve yönetmelikler gereği konu Gümüşhane İl Genel Meclisi gündemine geldi. İl Genel Meclisi üyelerinin tamamının katılımıyla gerçekleştirilen oturumda, Günyüzü ve Üçtaş köylerinin Gümüşhane’den ayrılma talebi oy birliğiyle reddedildi.

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“MECLİSİMİZ KONUYU ASLINDA HİÇ İSTİŞARE ETMEYE BİLE GEREK DUYMADI”

Söz konusu iki köyün ayrılma gerekçelerinin İl Genel Meclisi tarafından incelemeye alındığını ve yapılan çalışmalar neticesinde bu gerekçelerin gerçeği yansıtmadığının tespit edildiğini söyleyen Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, “Yakın zamanda valiliğimizin bize gönderdiği Günyüzü ve Üçtaş köyünün ayrılma talebi gündeme geldi. Gündeme düşüşünden itibaren biz zaten yerel yönetim olarak kendimizi sorguluyoruz. Ne yaptık, nerede yanlışımız var diye. Bulamayınca doğal olarak inceleme başladı. Bunun neticesinde basit bir incelemeyle ayrılma gerekçeleri içerisinde yatırım hizmeti alamıyoruz, mülki idare amirleri ile sorunumuz var gibi ithamlarda bulununca detaylı bir inceleme gereği duyduk. Bağlanmak istedikleri ilçe Doğankent ilçesi toplamda 16 köy ile ilgili aldığı yatırım tutarı 800 bin TL, bizim bu iki köye 1 yıl içerisinde 1 milyon 300 bin TL’ye yakın yatırımımız var. Yani 16 köye 800 bin TL bütçe ayrılan bir yere bağlanma talebinin yatırım alamıyorum gerekçesiyle eşleşmesinin ihtimali yok” dedi.

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Yatırım, sosyal ilişkiler, ekonomi gibi sudan sebeplerle bir ilçe ya da köyün bağlanması veya ayrılmasının sırf referandumla olmasına yasaların da izin vermediğini kaydeden Eroğlu, “Bu da zaten yasal bir zorunluluk sonucu İl İdare Kurulu kararı, İl Genel Meclisi kararı ve vali görüşü ile birlikte ilgili bakanlığa aktarılıyor. Mazeret beyan dilekçelerini okuduğumuzda tamamen hayal ürünü. Türkiye Cumhuriyeti hayali bir devlet değil, anlı şanlı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bir geçmişi, bir kültürü var, onu da bugüne yansıtırız. Biz birilerinin olmayacak hayalleri peşinde koşamayız. Bizim İl Genel Meclisimiz konuyu aslında hiç istişare etmeye bile gerek duymadı ama biz yasal sorumluluğumuz gereği konuyu görüştük, oyladık. Meclisimizin tamamının katılımıyla talep reddedildi. Mevzuatlara bakıldığı zaman yol kapalı fakat sayın İçişleri Bakanımız inisiyatifini kullanabilir, fakat kanunla kurulmuş iki köydür bu. Kanunla kurulan köyler nasıl kurulduysa öyle değiştirilir diye de yasal bir gerçeğimiz var. Bu mevzu bizce kapatılmış bir konudur” şeklinde konuştu.