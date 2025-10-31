×
Giresun ile Sivas 'isim' yüzünden karşı karşıya geldi... Değişiklik önerisine komşu ilden tepki gecikmedi

#Giresun#Sivas#Yiğit
Giresun'un adının önüne "Yiğit" unvanının eklenmesi için başlatılan imza kampanyası kısa sürede büyük ilgi görürken, Sivas'tan tepki geldi. Sosyal medyada bazı Sivaslılar, Giresun'un "Yiğit" unvanını sahiplenme girişiminin Sivas'ın sembolüyle karıştırılmaması gerektiğini savundu.

Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara öncülüğünde Giresun'a Milli Mücadele dönemindeki kahramanlıkları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "Yiğit" unvanı verilmesi için imza kampanyası başlatıldı. Hem dijital ortamda hem de fiziki olarak imza toplanan kampanyada şu ana kadar 100 bini aşkın imzaya ulaşıldı.

Giresun'daki belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve kent dışında faaliyet gösteren Giresun derneklerinden de kampanyaya destek geldi. Ancak kampanya, "Yiğido" unvanıyla tanınan Sivas'ta farklı bir yankı buldu.

Sosyal medyada bazı Sivaslılar, Giresun'un "Yiğit" unvanını sahiplenme girişiminin Sivas'ın sembolüyle karıştırılmaması gerektiğini savundu. Bazı yorumlarda, "Yiğido unvanı Sivas'la özdeşleşmiştir. Herkes kendi tarihi kimliğine sahip çıksın" ifadeleri yer alırken, kimi kullanıcılar ise daha sert bir dille "Çok istiyorlarsa Sivas'a bağlansınlar" yorumunda bulundu.

