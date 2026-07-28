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Giresun Caddesi sanıp yola çıkmıştı: Ankara'dan Giresun'a 28 bin liralık taksi yolculuğu

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#Giresun#Ankara#Taksimetre
Giresun Caddesi sanıp yola çıkmıştı: Ankaradan Giresuna 28 bin liralık taksi yolculuğu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 12:50

Ankara'da taksi şoförü Adem Kaya, duraktan aldığı iki yolcunun "Giresun" talebi üzerine aracı yakındaki Giresun Caddesi'ne sürdü. Yolcuların hedefinin Giresun ili olduğunu öğrenince şaşıran Kaya, 700 kilometrelik yolu göze alarak yola çıktı. Sürücünün ödeme endişesiyle tamamladığı seyahatin sonunda taksimetre 28 bin 591 lira yazdı.

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Ankara'da taksicilik yapan Adem Kaya, duraktan aldığı iki yolcunun ‘Giresun' demesi üzerine yolcuları Ankara'daki Giresun Caddesi'ne götürdü. Yolcuların Giresun'a gitmek istediklerini söylemesi üzerine şaşıran Kaya, yaklaşık 700 kilometrelik yolculuğa çıktı. Yolculuğun ardından taksimetre ise 28 bin 591 lira yazdı.

Giresun Caddesi sanıp yola çıkmıştı: Ankaradan Giresuna 28 bin liralık taksi yolculuğu

Uzun süredir taksicilik yapmasına rağmen daha önce şehir dışına yolcu götürmediğini belirten Adem Kaya, "Durakta beklerken bir bayan, bir bay yolcu geldi. Giresun dedi, ben de tabii dedim. Giresun deyince 2 kilometre ilerimizde Giresun Caddesi var, orası olduğunu düşündüm. Sonrasında direkt Giresun Caddesi'ne yöneldim. Giresun Caddesi'nin sonuna geldiğimde yolcuların inmediğini fark ettim. 'İnmek istediğiniz yer burası mı? Geldik' dedim. Onlar da 'Biz Giresun'a gideceğiz' dediler. Giresun'a gitmemiz gerekiyor deyince çok şaşırdım. Çok uzun mesafe, 7-8 saatlik bir yol. 'Ciddi misiniz? diye sordum. Çünkü ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Onlar da evet dedi, 'Mümkünse götürür müsünüz?' dediler. Arabamın bakımları yeni olduğu için arabama güvendim, kendime güvendim. Hiç tereddüt etmeden buradan çıktım, direkt Giresun'a götürdüm" dedi.

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Giresun Caddesi sanıp yola çıkmıştı: Ankaradan Giresuna 28 bin liralık taksi yolculuğu

"TAKSİMETRE ÜCRETİ TOPLAM 28 BİN 591 LİRA TUTTU"

Taksimetre ücretinin yüksek olmasından dolayı ücretin ödenmemesinden korktuğunu aktaran Kaya, "Yolda bana yemek söylediler, bana çok güzel davrandılar. Gece saat 01.00'de sağ salim Giresun'a ulaştım. Orada da beni aradılar, misafir ettiler. Çok güzel ve tuhaf bir yolculuk oldu. Hiç böyle bir olayla karşılaşmadım. Çünkü aldığımız mesafeler kısa süreli, 200-250 liralık veya 3-5 dakikalık yollar olduğu için çok şaşırdım. Taksimetre ücreti toplam 28 bin 591 lira tuttu. Giresun'un girişinde hem korkuyordum hem de heyecanlıydım. Çünkü paramı alabilecek miyim diye düşünüyordum. Meblağ büyük olduğu için aklıma kötü şeyler de geldi, iyi şeyler de geldi. Allah'a emanet ettim kendimi ve param ödendi" diye konuştu.

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Giresun Caddesi sanıp yola çıkmıştı: Ankaradan Giresuna 28 bin liralık taksi yolculuğu

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#Giresun#Ankara#Taksimetre

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