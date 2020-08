Giresun ayakta; acı bilanço 8’e yükseldi

Selin en fazla hasara yol açtığı Dereli’de halk geceyi tedirgin geçirdi. Yaralarını sarmaya çalışan ilçe sakinleri yaşadıklarını şöyle anlattı:

Aycan Kahraman: Yağmur sularının evin altına girdiğini gördüğümüz gibi hemen binamızı terk ettik. Kaynımızın evine gittik daha sonra evimizin yıkıldığını öğrendik. Bugün de burada bekliyoruz, hava kararınca yine kaynımın evine gideceğiz.

Murat Tomak: Yağmurun şiddetini artırması ile beraber eve su girmeye başladı, saat 21.00 civarlarında. Evi terk ettik sonrasında binanın yıkılmasını izledik. Apartmanda 15 kişi vardı. Dün geceyi yakınımızın evinde geçirdik, bazılarımız arabada kaldı. Bu gece de yine öyle geçirdik.

Sinan Şahin: Evimiz hemen ana cadde üzerinde yer alıyor. Yağmur yağarken evimizde korku dolu anlar yaşadık. Yağmur şiddetini biraz daha artırsaydı evlerimiz de giderdi. Korkuyla ilk geceyi geçirdik. Bugün de yine aynı korkuyla evimizde mecbur kalıyoruz. Elektrik yok, su yok, yardım bekliyoruz.

Ümmühan Akkoç: Elektrik yok, su yok. Belki dükkanlarda mum bulurum diye dışarı çıktım ama ortada dükkan kalmamış. Çok korkunç bir geceydi, her yer mahvoldu, evlerimizde korku içinde bir gece geçirdik ve devam edeceğiz.

BİR ŞEHİT HABERİ DAHA...

Selin ardından ölenlerin sayısı ise 8’e yükseldi. 5’i jandarma ve 1’i iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişi, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kaybolmuştu. Menfezin çöktüğü bölgede, dün sabah saatlerinde başlanan arama çalışmalarında, 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu. Bulunan cansız bedenin, Uzman Çavuş Burak Tok’a (28) ait olduğu belirlendi. Evli ve 1 çocuk babası Tok’un eşinin 2’nci çocuklarına hamile olduğu öğrenildi. Tok’un Giresun’a 1 ay önce tayininin çıktığı belirtildi. Bölgede daha önce de Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran (23) ile evli ve 3 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır’ın (44) cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

2’Sİ ASKER 8 KAYIP ARANIYOR Afetin yaralarının sarılmaya çalışıldığı bölgede ekipler, 2’si jandarma 8 kayıp kişiyi aramayı sürdürüyor. Arama çalışmalarına AFAD, AKUT ve UMKE ekiplerinin yanı sıra özel dalgıç timleri de eşlik ediyor. Ekipler, 2 uzman çavuşun cansız bedenine ulaşılan bölgede arama çalışmalarına yoğunluk veriyor. Sahil Güvenlik ekipleri de bölgede dronla tarama yaparak, çalışmalara eşlik edecek. Bölgede JAK timlerinin yer aldığı aramalara ekipler, 3’er kilometrelik alanlara bölünerek devam edecek.

ŞEHİTLERE VEDA Sel felaketinde şehit olan Uzman Jandarma 7’nci Kademeli Çavuş Erdem Çıtır (44) için memleketi Ordu’nun Çamaş ilçesinde tören düzenlendi. Duaların okunduğu törende, şehidin oğlu Alperen Çıtır (11), babasının cenazesinin getirilmesi sırasında ayağa kalkarak asker selamı verdi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır´ın emekliliğine 18 ay kaldığı, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Alperen Çıtır

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran’ın (23) naaşı ise memleketi Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Türk bayrağına sarılı tabutunun başına geçen anne Filiz ve baba Müjdat ile yine uzman çavuş olan diğer oğulları Umut Kıran, gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, Eceabat Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi. Erdem Çıtır ve Onur Kıran

YOL HARİTASI BELİRLİYORUZ

İçişleri Bakanlığı, afet bölgesi Giresun’da vatandaşları SMS yoluyla uyardı. Bölgede incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise “Vatandaşımızı dinliyoruz, yol haritasını belirliyoruz. Bakanlarımız ve valilerimizle hep beraber bir araya geldik. Herkes elinden geleni çabuk toparlamak için ortaya koymaya çalışıyor. Bizim iki türlü tespitimiz var. Bir hasar tespiti, iki zarar ziyan tespiti” dedi.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİNDEN ÇAĞRI: AFET ÖNCESİ PLANLANSIN

İnşaat Mühendisleri Odası, Giresun’daki felaketin ardından bir çağrı yayınladı. Oda Başkanı Cemal Gökçe, şunları söyledi: “Yaraları ortaya çıkarmayacak, evlere ateş düşürmeyecek önlemler alınmalıdır. Vadileri bozan imar uygulamaları, derelerin doğal akışını engelleyen HES’ler yapıldıkça yağan yağmur derelerin taşmasına ve heyelanların oluşmasına sürekli olarak davetiye çıkaracak, can ve mal kayıpları oluşacaktır. Doğru olan yol, yaraların oluşmasını engellemektir. Risklere açık olan tehlikeleri ortadan kaldırıp riskleri gidermektir. Afetler olmadan önlemler alınsın; riskli yerlere binalar yapılmasın, doğal ve teknolojik afetlere karşı bilime ve bilgiye dayalı bir strateji ve eylem planı oluşturularak, titizlikle uygulansın. Karadeniz Bölgesinin jeolojik yapısı, topoğrafyası ve iklim özellikleri her zaman doğal, teknolojik, biyolojik ve insan kökenli tehlikelerle karşı karşıyadır. Bu konumu nedeniyle geçmişte büyük ölçüde can ve mal kayıpları yaşanmıştır. Sel ve su baskınları, heyelan ve kaya düşmesi gibi sık yaşanan olaylar bazen de afetlere dönüşmüştür. Bu tehlikelere karşı yeni riskler yaratacak uygulamalardan uzak durmak gerekirken, yeni riskler oluşturacak uygulamalarla afetlere sürekli olarak davetiye çıkarılmıştır.” (Aysel ALP / ANKARA)