MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGirdikleri evden, sineklik ve saç boyası da çaldılar
GeriGündem Girdikleri evden, sineklik ve saç boyası da çaldılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 03.06.2020 - 15:43,Son Güncelleme:

Girdikleri evden, sineklik ve saç boyası da çaldılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Girdikleri evden, sineklik ve saç boyası da çaldılar
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir eve giren hırsızlar 750 lira, 2 cep telefonu ve ceketin yanı sıra sineklik ve saç boyasını da çaldı.

Alanya'nın Elikesik Mahallesi'nde bu sabah Kemal ve Fatma Eroğlu çiftine ait eve hırsız girdi. Ev sahipleri uyurken evin penceresini aralayıp giren hırsız ya da hırsızların, içeriden 750 TL, 2 cep telefonu, bir kadın ceketi, saç boyası ve pencere sinekliğini aldığı tespit edildi. Uyandıklarında durumu fark eden Eroğlu çifti jandarmaya ihbarda bulundu.

Adrese gelen jandarma ekipleri yaptıkları inceleme sonrası olayla ilgili çalışma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle