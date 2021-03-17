Girdiği evden pasaport ve evlilik cüzdanı çalan şüpheli yakalandı

Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen pazartesi günü, İ.C.A.'ya ait evde yaşanan hırsızlık olayının ardından harekete geçti. Evin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Ş.G. olduğunu tespit etti. Ş.G., saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelinin evinde çaldığı 18 Ata, 2 Cumhuriyet, 8 çeyrek ve 6 gram altın ile 3 bin 470 Euro, 6 pasaport ve 1 evlilik cüzdanı bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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