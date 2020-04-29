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İZMİT (Kocaeli),(DHA)
Haber Giriş: 29.04.2020 - 15:43,Son Güncelleme:

Girdiği evden oyun konsolu çaldı

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Girdiği evden oyun konsolu çaldı
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KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, girdiği evden oyun konsolu çalan T.B., polisin takibi sonucu yakalandı.

Önceki gün, Körfez ilçesinde bir eve giren hırsız, oyun konsolunu çaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatarak, evden oyun konsolunu çalan T.B.’yi dün Derince ilçesinde yakaladı. 8'i uyuşturucudan olmak üzere toplam 19 suç kaydı olduğu belirlenen T.B., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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