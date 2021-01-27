Girdiği evden 200 bin liralık ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı

Kartepe ilçesinde geçen yıl Kasım ayında bir evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili polis ekiplerince yürütülen çalışmada şüphelinin Ö.G adlı kadın olduğu saptandı. Yapılan incelemede çeşitli suçlardan 30 kaydı olduğu belirlenen Ö.G İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Ö.G tutuklanarak cezaevine gönderildi.