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İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 07.10.2020 - 17:38 | Son Güncelleme:

Girdiği evde çantasını bırakan hırsızlık zanlısı, başka eve girerken yakalandı

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Girdiği evde çantasını bırakan hırsızlık zanlısı, başka eve girerken yakalandı
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İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 2 ay önce hırsızlık için girdiği evde yakalanacağını anlayınca sırt çantasını bırakarak kaçan Vural Yıldızbakan (37), başka bir eve girmeye çalışırken yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldızbakan, tutuklandı.

Girdiği evde çantasını bırakan hırsızlık zanlısı, başka eve girerken yakalandı
Olay, 8 Ağustos tarihinde saat 06.00 Çiftlikköy Mahallesindeki bir evde meydana geldi. Eve hırsızlık için giren Vural Yıldızbakan, ev sahibinin uyanması üzerine birinci kattaki daireden bahçeye atladı. Sırt çantası da evde kalan Yıldızbakan kaçtı. Ev sahibi, polise ihbarda bulunup, şikayetçi oldu.

Polisin aradığı Yıldızbakan, dün gece İzmir'de başka bir eve hırsızlık için girmek üzereyken çevredekiler tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Yıldızbakan'ı gözaltına aldı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yıldızbakan, tutuklandı.

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