MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGirdiği derede balçığa saplanan genç kızı, itfaiye kurtardı
GeriGündem Girdiği derede balçığa saplanan genç kızı, itfaiye kurtardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 08.02.2021 - 15:55 | Son Güncelleme:

Girdiği derede balçığa saplanan genç kızı, itfaiye kurtardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Girdiği derede balçığa saplanan genç kızı, itfaiye kurtardı
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'da girdiği Düden Çayı'nda balçığa saplanıp mahsur kalan Hatem Önder (28), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Düden Çayı'nda meydana geldi. Girdiği Düden Çayı'nda balçığa saplanan Hatem Önder'i fark eden çevredekiler durumu  112 Acil Çağrı Servisi'ne bildirdi. İhbarın ardından kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, Önder'i sudan çıkardı. Bir süre oturup dinlenen Hatem Önder, tedavi talebini kabul etmeyip, yürüyerek evine gitti.

Girdiği derede balçığa saplanan genç kızı, itfaiye kurtardı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle