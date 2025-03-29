Gine’de Recep Tayyip Erdoğan Camisi’ni açtı: Kardeşliğin nişanesi olacak

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Erdoğan, “Burada sadece bir caminin değil, aynı zamanda kalpten kalbe kurduğumuz bir kardeşlik köprüsünün de açılışını yapıyoruz” dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nden canlı bağlantı ile katıldığı açılış töreninde özetle şunları söyledi:

“Sizlerin vasıtasıyla dost ve kardeş Gine halkına en derin selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum, Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyor, mübarek cumanızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşası tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Camisi’nin açılış vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Burada sadece bir caminin değil, aynı zamanda kalpten kalbe kurduğumuz bir kardeşlik köprüsünün de açılışını yapıyoruz. 2023 yılında temelini attığımız caminin tüm Müslüman kardeşlerimiz için hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bizim inancımızda camiler sadece taş ve harçla yükselen yapılar değil, akıl, iman ve vicdanla inşa edilen eserlerdir. 3 bin 200 metrekarelik geniş bir alan üzerine inşa edilen bu kıymetli eser de, aramızdaki kardeşliğin bir nişanesi olacaktır.

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OSMANLI MİMARİSİNDE

Aynı anda 2 bin 100 kişinin ibadet edebileceği şekilde tasarlanan camimiz, maşallah mimarisiyle, tezyinatıyla (süsleriyle), peyzajıyla göz dolduruyor. Osmanlı cami mimarisinin tek hacimli ve revaklı etkilerini ihtiva eden bu eserle Gine’de Türk İslam geleneğinin zengin süsleme motiflerini tüm insicamıyla yansıtmayı hedefledik. Albayrak grubumuz başta olmak üzere bu güzide eserin proje ve finansmanından yapımına emeği geçen herkesi şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. İşçisinden mimar ve mühendisine, projede yer alan tüm kardeşlerime, camimizin inşasına destek olan tüm Gine makamlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle, camimizin minarelerinden yükselecek Ezan-ı Muhammediyelerin Gine de atan kalplere huzur ve sükunet vermesini, kardeşlik ve dayanışmamızı daha da güçlendirmesini temenni ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.”

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2 BİN 100 KİŞİLİK KAPASİTE

AÇILIŞI yapılan cami, başkent Konakri’de Camp Samory Toure askeri kışlasının içerisinde bulunuyor. Kışlada, Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri karargâhları, Konakri Askeri Hastanesi ve askeri lojmanlar bulunuyor. 3.200 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen caminin 1.200 metrekarelik kapalı alanı bulunurken, içeride 1100, dışarıda 1000 kişi olmak üzere toplam 2 bin 100 kişilik kapasiteye sahip.