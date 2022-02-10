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Gine açıklarında teknede ele geçirilen 528 kilo kokaine 4 tutuklama

#HATAY#Gine#Uyuşturucu Operasyonu
Gine açıklarında teknede ele geçirilen 528 kilo kokaine 4 tutuklama

Gine açıklarında Türk bayraklı balıkçı teknesinde, 528 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili Hatay'da gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü, tutuklandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstihbarat Başkanlığı, Hatay Emniyet Müdürlüğü, Mersin Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarda; 6 Şubat'ta Gine'de 80 mil açıkta 'White Angel' isimli teknede 528 kilo kokain ele geçirildi.

Aralarında uyuşturucu sevkiyatını organize eden ve 'kasten adam öldürme' suçundan 29 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlünün de bulunduğu teknede 5, Mersin'de 2, İstanbul'da 1 ve Samandağ'da 2 kişi gözaltına alındı.

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Samandağ'da adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Ayrıca şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, sahte banknotlardan 5 milyon 450 bin dolar ve külçe şeklinde 2 sahte altın ele geçirildi.

 

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#HATAY#Gine#Uyuşturucu Operasyonu

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