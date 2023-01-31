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Gına’ya ilk kadın başkan... Astım Türk doktora emanet

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#GINA#Türk Doktor#Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu
Gına’ya ilk kadın başkan... Astım Türk doktora emanet
Buse ÖZEL
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 07:00

Küresel Astım Girişimi’nin (GINA) ilk kadın başkanı bir Türk doktor oldu. Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Türk TORAKS Derneği’nin de eski başkanı olan Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu girişimin başkanlığına seçildi.

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PROFESÖR Dr. Arzu Yorgancıoğlu geçen cumartesi günü İngiltere’nin başkenti Londra’da GINA’nın başkanlık görevini meslektaşı Dr. Louis Philippe Boulet’ten devraldı. Yeni görevinden çok onur duyduğunu belirten Yorgancıoğlu, şunları söyledi: “2014 yılında yönetim kurulunda çalışıyordum. Bu yaz itibarıyla bana başkanlığı teklif ettiler ve geçen cumartesi günü Londra’daki törenle görevi devraldım. İlk kadın ve ilk Türk’üm. Mutluyum. Şimdilik 2 yıl başkanlık görevini yürüteceğim. Dünyada astım tedavisini yöneten bir kurum. Astım tedavisi olan bir hastalık ve yönetimi çok önemli. Astım hastası herkes her sporu yapabilir, her işle uğraşabilir. Bu nedenle tüm dünyada hastalığın doğru tedavisi için çalışacağız.”

GINA NEDİR?

1992 yılında Dünya Sağlık Örgütü girişimi ile kurulan GINA (Global Initiative for Asthma-Küresel Astım Girişimi), dünyadaki astım tedavi rehberlerini düzenliyor ve her yıl bilimsel araştırmaları takip ederek tedavide yenilikleri öneriyor. Hastalığın tedavi rehberini oluşturan GINA dünyada astım ile ilgilenen en önemli biliminsanlarını çatısı altında topluyor ve her ülkeye bir temsilci atayarak, her yıl mayıs ayında o ülkedeki güncel tedavi rehberi için önerilerde bulunuyor.

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#GINA#Türk Doktor#Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu

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