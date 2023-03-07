Haberin Devamı

Trabzon’un Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi Uğurlu mevkisinde, 5 yıl önce başlayan heyelanlar arazide kaymalara neden oldu. Evler, yollar ve tarım arazilerinde çatlaklar oluştu. Yapılan incelemede, yeraltı sularından kaynaklı heyelan olduğu belirlendi. Bazı evler için tahliye kararı verildi. Mahallede bulunanların çoğu evlerini terk etti. Afet bölgesi ilan edilen bölgede Fadime-Hakkı Yılmaz çiftinin boşaltmadığı hasarlı 3 katlı evlerindeki çatlaklar, depremlerde daha da genişledi.

EV YAMUK DURUYOR

5 yıldır arazide kaymalar olduğunu söyleyen Fadime Yılmaz, “İmkânı olan evlerini bıraktı gitti, biz mecbur burada kaldık. Korku ile evimde yaşamaya devam ediyorum. Ev gittikçe yanlıyor. Aynı depremi biz de buradan yaşadık. Korkudan eve giremedik. Dışarıda yattık. Yerlerde ve duvarlarda olan ufak tefek çatlaklar hep büyüdü. Ev şu an yamuk duruyor” diye konuştu.

Haberin Devamı

Evin yıkılmak üzere olduğunu belirten Yılmaz, “Çıkın diyorlar bize, gidecek yerimiz yok. Çaresiziz” dedi.

