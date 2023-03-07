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‘Gidecek yerimiz yok çaresiziz’

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#Trabzon#Hakkı Yılmaz#Deprem
‘Gidecek yerimiz yok çaresiziz’
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 07:00

Trabzon'da 5 yıl önce heyelan sonrası afet bölgesi ilan edilen bölgede Fadime-Hakkı Yılmaz çiftinin terk etmediği hasarlı 3 katlı evlerindeki çatlaklar, Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde daha da büyüdü. Fadime Yılmaz, “Depremi burada yaşadık; o gün ev çok sallandı. Ev bütün olarak gitti geldi, yanladı" dedi.

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Trabzon’un Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi Uğurlu mevkisinde, 5 yıl önce başlayan heyelanlar arazide kaymalara neden oldu. Evler, yollar ve tarım arazilerinde çatlaklar oluştu. Yapılan incelemede, yeraltı sularından kaynaklı heyelan olduğu belirlendi. Bazı evler için tahliye kararı verildi. Mahallede bulunanların çoğu evlerini terk etti. Afet bölgesi ilan edilen bölgede Fadime-Hakkı Yılmaz çiftinin boşaltmadığı hasarlı 3 katlı evlerindeki çatlaklar, depremlerde daha da genişledi.

EV YAMUK DURUYOR

5 yıldır arazide kaymalar olduğunu söyleyen Fadime Yılmaz, “İmkânı olan evlerini bıraktı gitti, biz mecbur burada kaldık. Korku ile evimde yaşamaya devam ediyorum. Ev gittikçe yanlıyor. Aynı depremi biz de buradan yaşadık. Korkudan eve giremedik. Dışarıda yattık. Yerlerde ve duvarlarda olan ufak tefek çatlaklar hep büyüdü. Ev şu an yamuk duruyor” diye konuştu.

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Evin yıkılmak üzere olduğunu belirten Yılmaz, “Çıkın diyorlar bize, gidecek yerimiz yok. Çaresiziz” dedi.

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#Trabzon#Hakkı Yılmaz#Deprem

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